УЕФА назвал претендентов на звание лучших в своих амплуа в женской Лиге чемпионов

УЕФА на официальном сайте назвал претендентов на звания лучших вратаря, защитника, полузащитника и нападающего в женской Лиге чемпионов-2019/20. Наибольшее представительство получили победительницы турнира — «Лион».

Вратари: Сара Буадди (Франция, «Лион»), Кристиане Эндлер (Чили, «Пари Сен-Жермен»), Сандра Паньос (Испания, «Барселона»).

Защитники: Люси Бронз (Англия, «Лион"/"Манчестер Сити»), Лена Гесслинг (Германия, «Вольфсбург»), Венди Ренар (Франция, «Лион»)

Полузащитники: Сара-Бьорк Гуннарсдоттир (Исландия, «Вольфсбург"/"Лион»), Дженифер Марожан (Германия, «Лион»), Александра Попп (Германия, «Вольфсбург»).

Нападающие: Дельфин Каскарино (Франция, «Лион»), Пернилле Хардер (Дания, «Вольфсбург"/"Челси»), Вивианн Мидема (Голландия, «Арсенал»).

В жюри вошли тренеры восьми клубов, игравших в финальной стадии женской Лиги чемпионов в сезоне 2019/20 в Испании, а также 20 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России в голосовании принимал участие «СЭ».