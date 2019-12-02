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Шикарные шведские футболистки прибыли на церемонию вручения «Золотого мяча»

21:40

Футболистки сборной Швеции Косоваре Асллани и София Якобссон первыми прибыли на церемонию вручения «Золотого мяча».

В этом году France Football во второй раз вручит награду лучшей футболистке года.

Церемония пройдет в Париже в театре Шатле, начало — в 22.30 по московскому времени.

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