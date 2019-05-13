"Сестра-близнец": футболистка "Арсенала" показала в сезоне одинаковую статистику с Обамеянгом

Женская команда лондонского "Арсенала" обратила внимание на одинаковую статистику лидера своей команды Вивьен Мьедмы и форварда мужской команды Пьера-Эмерика Обамеянга.
В сезоне-2018/19 Обамеянг забил 22 гола в английской премьер-лиге, став лучшим бомбардиром турнира. Во всех соревнованиях на его счету 31 гол.
Точно такие же результаты показала Мьедма. Твиттер женского "Арсенала" проиллюстрировал забавную статистику мемом из мультсериала 1960-х "Человек-Паук", в котором главный герой встретился со своим двойником.
🤔 @VivianneMiedema and @Aubameyang7's 2018/19 seasons…– Arsenal Women (@ArsenalWFC) 13 мая 2019 г.
2️⃣2️⃣ League goals
3️⃣1️⃣ total goals
0️⃣1️⃣ Golden Boot#Snap 😅 pic.twitter.com/L1GL9I827n