Российская футболистка Коваленко показала, как надо круто делать планку для похудения

Полузащитник женской сборной России и ЦСКА Ксения Коваленко опубликовала новое видео в историях Instagram. Она показала, как можно работать над своим телом в домашних условиях в период карантина из-за коронавируса. В частности, футболистка продемонстрировала упражнение «Планка».

Исполнение планочки от российской футболистки Ксении Коваленко pic.twitter.com/0VplmVyDTc — Морковка Нигана (@NeganandLucil) April 4, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer, в мире коронавирус подтвержден у 1 099 603 человек. Умерших — 59 193, выздоровевших — 228 938.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется