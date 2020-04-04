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Российская футболистка Коваленко показала, как надо круто делать планку для похудения

08:45
Ксения Коваленко. Фото Instagram
Ксения Коваленко. Фото Instagram
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Полузащитник женской сборной России и ЦСКА Ксения Коваленко опубликовала новое видео в историях Instagram. Она показала, как можно работать над своим телом в домашних условиях в период карантина из-за коронавируса. В частности, футболистка продемонстрировала упражнение «Планка».

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer, в мире коронавирус подтвержден у 1 099 603 человек. Умерших — 59 193, выздоровевших — 228 938.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

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