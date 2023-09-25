Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая Лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 08:48

Романцев считает, что уровень женского футбола сильно вырос

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев считает, что уровень женского футбола за последнее время значительно вырос.

«Если время будет, я приду посмотреть на женскую команду «Спартак». В мое время этого не было, для меня это экзотика, хотя, когда первые женские команды появились в России, мне было как-то немножко неудобно за девочек. Сейчас смотрю, насколько вырос женский футбол — это что-то! Я как-то включил телевизор, смотрел чемпионат мира, минут через пять только понял, что это женщины, потому что они и двигаются, и думают практически не хуже мужчин, сильно поднялся женский футбол. Футбол — командный вид спорта, у футболистов много друзей. Футбол все равно отплатит какой-то добротой, никто не пожалеет никогда, что занимался футболом, даже если не получится достичь больших успехов. Футбол оградит от очень плохих мыслей и очень плохих действий пацанов, а сейчас уже и девчонок», — приводит слова Романцева ТАСС.

В 2023 году женская сборная России принимала участие в чемпионате Федерации футбола Южной Азии. Национальная команда победила в турнире, обыграв Бангладеш, Бутан, Непал и Индию.

Источник: https://tass.ru/sport/18831333
Олег Романцев
Футбол
2
0
Читайте также
Абаскаль пошел по пути Карреры. После приезда итальянца в Москву «Спартак» второй раз подряд побеждает 1:0
Джастин Тимберлейк купил акции клуба НБА «Мемфис»
Боррель после ГА ООН пожаловался на нежелание мира «играть по правилам»
Экс-ведущий Fox Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным
Эксперт Шурыгин рассказал о военном значении города Токмак
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Презентация команды женской лиги "СЭ"
"Краса Футбола-2016" - центр нападения "Мегаполиса"
"Россиянка" в 1/4 финала Лиги чемпионов!
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скончалась футболистка женской команды «Шеффилда» Мадлен Кьюсак
Новости
RSS RSS
Все новости