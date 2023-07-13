Полузащитник женской сборной России Абдуллина о матче с Ираном: «Рада, что можем провести игру дома»

Полузащитник «Челси» и женской сборной России Алсу Абдуллина рассказала, чего ждет от товарищеской игры против женской сборной Ирана.

— Как в нынешних обстоятельствах находить мотивацию?

— Непростая ситуация, что мы не можем проводить международные игры. Очень рада, что можем провести товарищескую игру в России, против хорошей сборной. У каждого футболиста должна быть внутренняя мотивация.

— Насколько важен фактор домашнего поля?

— Для меня это очень важный фактор. Меня придет поддерживать вся семья на стадион. Я рада находиться здесь и представлять цвета сборной России. Для каждого спортсмена это мечта.

— Насколько тяжелее стало добираться из Англии в Россию?

— Очень тяжело. Добираюсь через Турцию. Был момент, когда нужно было получить паспорт за один день. И полетела туда обратно через Турцию. Довольно непросто.

Сборная России проведет два матча против Ирана. Первый пройдет 14 июля (начало — 15.30 мск), второй — 18 июля (17.00 мск).