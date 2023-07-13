Красножан назвал задачи женской сборной России на товарищеские матчи с Ираном

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан рассказал о целях команды на товарищеские матчи против Ирана.

— Какие задачи?

— Первая задача — это победа в обоих матчах. Хотим играть от себя, увидеть, насколько продвинулись в понимании по отношению к прошлому году. Сейчас это процесс становления команды на будущее.

— Насколько важно, что матч проходит в России?

— Мы очень хотим играть в России. Это знаковое событие, с учетом того, что два года игр не было. А если будут болельщики, то это шаг вперед.

— Можно считать это шагом к тому, чтобы нас вернули на международную арену?

— Не связывал бы эти события. Игры с Ираном позволяют нам продолжить подготовку команды на будущее. Данные матчи покажут, правильно ли мы двигаемся и как быстро придем туда, куда хотим.

Сборная России проведет два матча против Ирана. Первый пройдет 14 июля (начало — 15.30 мск), второй — 18 июля (17.00 мск).