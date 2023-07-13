Капитан женской сборной Ирана об игре против женской сборной России: «Хотим отлично провести матч»

Полузащитник и капитан женской сборной Ирана Захра Ганбари поделилась ожиданиями от игры против женской сборной России, которая пройдет в Казани.

— Как вам Казань?

— Казань — очень красивый город. Мы провели отличную тренировку. Мы надеемся, что заряд энергии от города поможет нам завтра.

— Чего ждете от матча с Россией?

— Это наш первый матч со сборной России, но мы провели разбор их игр. У нас есть тактика, у нашего тренера есть несколько планов, но перед матчем не хотим их раскрывать. Хотим отлично провести предстоящий матч.

Сборная России проведет два матча против Ирана. Первый пройдет 14 июля (начало — 15.30 мск), второй — 18 июля (17.00 мск).