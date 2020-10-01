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Пернилла Хардер — лучшая футболистка сезона-2019/20 по версии УЕФА

19:39
Пернилла Хардер. Фото -
Пернилла Хардер. Фото -

Нападающий «Челси» Пернилла Хардер — лучшая футболистка сезона-2019/20 по версии УЕФА.

Датчанка, выступавшая в минувшем сезоне за «Вольфсбург», стала первой футболисткой в истории, которой удалось получить эту награду дважды (в первый раз — по итогам сезона-2017/18).

В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».

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