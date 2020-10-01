Пернилла Хардер — лучшая футболистка сезона-2019/20 по версии УЕФА
19:39
Нападающий «Челси» Пернилла Хардер — лучшая футболистка сезона-2019/20 по версии УЕФА.
Датчанка, выступавшая в минувшем сезоне за «Вольфсбург», стала первой футболисткой в истории, которой удалось получить эту награду дважды (в первый раз — по итогам сезона-2017/18).
? ? ??? ???/?? ??? ???'? ??? ?? ??? ??? ... @!!!— UEFA (@UEFA) October 1, 2020
?? Congratulations, Pernille! #UEFAawards pic.twitter.com/4r4hJ6s0sR
В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».