Каманцев — о назначении Опейкиной на матч под эгидой УЕФА: «Надеемся, что она подтвердит качество»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев прокомментировал назначение российского арбитра Веры Опейкиной на матч под эгидой УЕФА между сборными Армении и Казахстана в женской Лиге наций.

— Как отреагировали на назначение Веры Опейкиной?

— Хорошо отреагировали, хорошо относимся. Надеемся, что она подтвердит качество.

— Она тоже проходила сбор или нет?

— Конечно. Все проходили.

— Про другие назначения какие-то известно?

— Нет, про другие пока неизвестно.

— Почему решили поставить ее на матч Кубка России?

— Качеством работы и физической готовностью она подтвердила свою готовность. Ничего такого.

— Как вы узнали о назначении, уведомление от УЕФА было?

— Давайте мы не будем это комментировать. Назначение УЕФА — это назначение УЕФА.

— Кто-то из представителей РФС поедет вместе с ней?

— Нет, зачем? Как кто поедет?

— Просто, как помощь.

— Вера справится. Она в России много где была, думаю, куда бы ее не назначили, она самостоятельно справится и отработает качественно.

— Может ли это говорить о том, что она может появиться и в РПЛ?

— Нет. Там же другая система. Там списки РПЛ. Это еще дорога, которую надо пройти. Я надеюсь, что Вера ее пройдет. Но говорить об этом пока рано. Не раньше следующего лета. Она еще и в первой лиге у нас не судила ничего.

Матч Армения — Казахстан пройдет 26 сентября в Армении. Российские арбитры впервые за полтора года отработают матч под эгидой УЕФА.