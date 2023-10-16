Нападающая «Зенита» заявила, что хочет получить российский паспорт

Нападающая женской команды «Зенита» Мэри-Энн Эзенагу призналась, что хотела бы получить паспорт РФ.

«Хочу ли я получить российский паспорт, как Малком и Клаудиньо? Да, я тоже хочу паспорт РФ, как они. Мне нравится Россия, но здесь очень холодно. Мне сложно привыкнуть к морозу, но летом я себя чувствую здесь отлично», — приводит слова Эзенагу «РБ Спорт».

22-летняя уроженка Нигерии выступает за «Зенит» в начале 2023 года. Она провела 9 матчей за сине-бело-голубых, в которых не отличилась голами.