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Сегодня, 08:46

Олимпийская чемпионка Мельникова — о создании женского «Спартака»: «Надеюсь, что команда будет покорять вершины»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица «Спартака» Ангелина Мельникова в разговоре с «СЭ» высказалась о создании женской футбольной команды красно-белых.

«Я очень рада видеть женскую команду «Спартака». Это серьезный шаг, и я надеюсь, что команда с такой поддержкой будет покорять вершины», — сказала Мельникова «СЭ».

«Спартак» объявил о запуске женской команды 14 октября. Она начнет выступать в женской суперлиге с сезона-2024. Директором клуба станет бывшая футболистка сборной России Елена Терехова.

Ранее Мельникова участвовала в создании ролика, посвященного женскому «Спартаку».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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