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Сегодня, 10:40

Футболистка «Зенита» — о премиальных: «Быстров нас учил, как надо выпрашивать их. Мы в этом деле неопытные»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающая «Зенита» Екатерина Пантюхина ответила «СЭ» на вопрос о возможных премиальных после завоевание Суперкубка России.

«Владимир Быстров нас учил в раздевалке , как надо выпрашивать премиальные. Мы в этом деле неопытные еще. Мы руководству стараемся ничего не говорить, мы им привезем кубок, а дальше их дело, как они его оценят», — сказала Пантюхина «СЭ».

В матче за Суперкубок петербургский клуб победил ЦСКА (1:1, по пенальти 5:4).

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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