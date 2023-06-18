Футболистка «Зенита» — о премиальных: «Быстров нас учил, как надо выпрашивать их. Мы в этом деле неопытные»

Нападающая «Зенита» Екатерина Пантюхина ответила «СЭ» на вопрос о возможных премиальных после завоевание Суперкубка России.

«Владимир Быстров нас учил в раздевалке , как надо выпрашивать премиальные. Мы в этом деле неопытные еще. Мы руководству стараемся ничего не говорить, мы им привезем кубок, а дальше их дело, как они его оценят», — сказала Пантюхина «СЭ».

В матче за Суперкубок петербургский клуб победил ЦСКА (1:1, по пенальти 5:4).