Мать скончавшейся футболистки рассказала, почему дочь бросила спорт

Скончавшаяся экс-футболистка "Чертаново" Анастасия Березина уходила из спорта не из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила мама девушки Светлана Березина.

Ранее женский футбольный клуб "Чертаново" сообщил о том, что в ночь с 3 на 4 августа скончалась 21-летняя воспитанница клуба Анастасия Березина, которая становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, выступала за юниорскую и молодежную сборные России.

- Ушла из спорта по собственному желанию. Видимо, глупая любовь, так как детство ее прошло полностью в футболе, – цитирует РИА Новости Светлану Березину. - Остановка сердца.

21-летняя футболистка ЖФК "Чертаново" умерла из-за остановки сердца

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