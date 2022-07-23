Футбол
Другие
Женский футбол
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 10:36

«Локомотив» проведет международный турнир среди женских команд в конце июля

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Локомотив» проведет Международный кубок РЖД по футболу среди женских команд.

В турнире примут участие женская команда «Локомотива», а также казахский «БИИК-Шымкент», белорусский «Минск» и сербская «Црвена Звезда».

«Проведение такого соревнования направлено на популяризацию женского футбола и позволит привлечь дополнительную аудиторию среди болельщиков России и стран-участниц. Это хорошая возможность командам проверить себя на международном уровне. В этом контексте хочу подчеркнуть важность того, что клуб получил разрешение от УЕФА на проведение международного турнира в такое непростое для российского футбола время», — приводит официальный сайт железнодорожников слова генерального директора клуба Владимира Леонченко.

Международный кубок РЖД пройдет в Москве с 28 по 31 июля. Турнир будет проведен в формате плей-офф: на 28 июля запланированы полуфинальные матчи, а игра за третье место и финал состоятся 31 июля.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/international-rzd-cup/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Футбол
0
Читайте также
Арбузная диета: вред или польза
«Золотой мальчик» или сплошная проблема. Иван Игнатьев будет закрывать прошлые скандалы в «Локомотиве» и получать в разы меньше прежнего
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Швеция обыграла Бельгию и вышла в полуфинал женского Евро-2022
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости
Реклама