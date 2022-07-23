«Локомотив» проведет международный турнир среди женских команд в конце июля

«Локомотив» проведет Международный кубок РЖД по футболу среди женских команд.

В турнире примут участие женская команда «Локомотива», а также казахский «БИИК-Шымкент», белорусский «Минск» и сербская «Црвена Звезда».

«Проведение такого соревнования направлено на популяризацию женского футбола и позволит привлечь дополнительную аудиторию среди болельщиков России и стран-участниц. Это хорошая возможность командам проверить себя на международном уровне. В этом контексте хочу подчеркнуть важность того, что клуб получил разрешение от УЕФА на проведение международного турнира в такое непростое для российского футбола время», — приводит официальный сайт железнодорожников слова генерального директора клуба Владимира Леонченко.

Международный кубок РЖД пройдет в Москве с 28 по 31 июля. Турнир будет проведен в формате плей-офф: на 28 июля запланированы полуфинальные матчи, а игра за третье место и финал состоятся 31 июля.