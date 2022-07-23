Швеция обыграла Бельгию и вышла в полуфинал женского Евро-2022
Швеция обыграла Бельгию в четвертьфинале женского Евро-2022
Швеция выиграла у Бельгии в матче 1/4 финала женского чемпионата Европы — 1:0. Игра прошла на стадионе «Ли Спортс Вилладж».
Единственный гол забила защитник «Ювентуса» Линда Сембрант. Она отличилась на 2-й добавленной к основному времени минуте.
В полуфинале шведская команда встретится со сборной Англии. Игра состоится 26 июля.
Последний полуфиналист определится в субботу, 23 июля, в матче между сборными Франции и Нидерландов.
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