Швеция обыграла Бельгию и вышла в полуфинал женского Евро-2022

Швеция выиграла у Бельгии в матче 1/4 финала женского чемпионата Европы — 1:0. Игра прошла на стадионе «Ли Спортс Вилладж».

Единственный гол забила защитник «Ювентуса» Линда Сембрант. Она отличилась на 2-й добавленной к основному времени минуте.

В полуфинале шведская команда встретится со сборной Англии. Игра состоится 26 июля.

Последний полуфиналист определится в субботу, 23 июля, в матче между сборными Франции и Нидерландов.