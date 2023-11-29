Куропаткина считает, что соперничество между «Зенитом» и «Спартаком» перейдет в женский футбол

Защитник «Зенита» Вероника Куропаткина поделилась мнением о соперничестве в российском футболе между «Зенитом» и «Спартаком».

«Знаю, что есть ажиотаж среди болельщиков из-за того, что «Спартак» начнет выступать в Суперлиге, — цитирует Куропаткину ТАСС. — Если честно, у меня нет какого-то определенного настроя на эту команду. У мужских команд есть принципиальное соперничество и, наверное, оно перенесется и на женские коллективы — все-таки мы один клуб. Возможно, в новом сезоне я это почувствую, но пока говорить об этом рано».

В 2024 году впервые участие в чемпионате России по футболу среди женщин примет «Спартак».

Женский футбольный клуб «Зенит», основанный в 2020 году, является двукратным чемпионом России.