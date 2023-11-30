Российской футболисткой «Чертаново» интересуются «Барселона» и «Фиорентина»

Как стало известно «СЭ», полузащитник женской команды «Чертаново» Яна Свистунова попала в сферу интересов сразу нескольких европейских клубов.

В зимнее трансферное окно 17-летняя спортсменка может подписать контракт и уехать за границу. Фаворитами в борьбе за подписание перспективной футболистки являются испанская «Барселона» и итальянская «Фиорентина».

В 2023 году Свистунова забила 6 голов в 21 матче за «Чертаново».