Иньеста — о скандале с Рубиалесом, который поцеловал футболистку сборной Испании: «Жаль, что красивая история стала грязной»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал инцидент с главой испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом, который поцеловал футболистку сборной Испании после победы на чемпионате мира.

«Я считаю, что мы не можем мириться с действиями, которые запятнали такую ??важную веху, как победа на чемпионате мира. Я не могу себе представить то чувство, которое должны испытывать сейчас все игроки сборной, видя, что никто не говорит о великолепном турнире, который они провели, и о фантастическом футболе, которому они нас всех научили. Жаль, что красивая история, которую столько лет строили многие игроки, стала грязной.

Вместо этого нам пришлось мириться с президентом, который сохранил свое место. Он не признал, что его поведение неприемлемо и что оно наносит ущерб имиджу нашей страны и нашего футбола во всем мире», – написал Иньеста в соцсетях.

20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы игрока сборной Дженнифер Эрмосо.

25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. Ранее он заявлял, что поцелуй между ним и спортсменкой был по обоюдному согласию.

После заявления Рубиалеса футболистки сборной Испании объявили, что не будут выступать за национальную команду, если он не уйдет со своего поста.