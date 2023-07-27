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Сегодня, 08:59

Футболистки сборной США установили рекорд по числу матчей кряду без поражений на ЧМ

Виталий Косик
Корреспондент
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Женская сборная США по футболу.
Фото Reuters

Футболистки США установили рекорд среди мужчин и женщин по числу матчей без поражений подряд на чемпионатах мира.

Сегодня, 27 июля, команда сыграла вничью в матче второго тура женского чемпионата мира со сборной Нидерландов (1:1).

Таким образом, женская сборная США не проигрывает уже на протяжении 19 встреч подряд, что является рекордным показателем среди мужчин и женщин на ЧМ.

США является действующим чемпионом мира 2019 года. Также команда выигрывала мундиаль в 2015, 1999 и 1991 году.

Футбол
Сборная США по футболу
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