Футболистки ЦСКА отметили победу в Кубке над «Зенитом» в джакузи с шампанским
ЦСКА обыграл «Зенит» в финальном матче Кубка России по футболу среди женщин. Москоская команда выиграла со счетом 2:1.
Футболистки ЦСКА отметили этот успех в джакузи с шампанским.
Футболистки ЦСКА второй раз в истории стали победительницами Кубка России, ранее им это удалось сделать в 2017 году.
На стадионе в Санкт-Петербурге присутствовало 18702 зрителя — это рекордная посещаемость для женского футбольного матча в России.
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