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Сегодня, 19:56

Футболистки ЦСКА отметили победу в Кубке над «Зенитом» в джакузи с шампанским

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболистки ЦСКА.

ЦСКА обыграл «Зенит» в финальном матче Кубка России по футболу среди женщин. Москоская команда выиграла со счетом 2:1.

Футболистки ЦСКА отметили этот успех в джакузи с шампанским.

Футболистки ЦСКА второй раз в истории стали победительницами Кубка России, ранее им это удалось сделать в 2017 году.

На стадионе в Санкт-Петербурге присутствовало 18702 зрителя — это рекордная посещаемость для женского футбольного матча в России.

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