Фил Невилл в шоке от поведения девушек из сборной Камеруна

Главный тренер женской сборной Англии и бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл раскритиковал поведение камерунских футболисток в матче 1/8 финала женского чемпионата мира. Встреча обернулась скандалом и обвинениями в расизме из-за двух незасчитанных голов.

– Никакой симпантии к ним не испытываю, – цитирует Невилла BBC. – Во втором голе Еллен Уайт забила по правилам, и закончим с этим. 350 тысяч раз мы говорили с судьями за последние три недели. Мы знаем правила, судья все сделал верно. В конце концов арбитр пожалел их.

Они вообще должны быть благодарны, что не получили пять или шесть. Их поведение было абсолютно неверным. Ведь они представляют собой образ женского футбола. А теперь он разлетится по миру как команда, которая отказывается играть.

Я горжусь своими игроками за их дисциплину и веру, которая у них есть. Они выходят на поле и играют в футбол.