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Де Бур извинился за свои слова о женском футболе

15 августа 2019, 08:24
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Главный тренер «Атланта Юнайтед» Франк-де Бур? извинился за свои слова о женском футболе. Ранее он назвал нелепым требование равной оплаты участникам женского и мужского чемпионата мира.

— Я неудачно выбрал слова. Особенно слово «нелепо», — цитирует AP де Бура. — Если прочитать только это слово, то оно звучит слишком сильно. Но если знать весь контекст, то очевидно, что я всегда поддерживаю женский футбол.

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