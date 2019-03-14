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Чемпионки мира из США объявили о помолвке

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Американские футболистки Али Кригер и Эшлин Харрис сообщили, что в скором времени свяжут свои отношения узами брака. Спортсменки 10 лет назад встретились в составе сборной США, и у них завязался роман.

- У нас очень много общего. Во время поездок мы всегда сидим рядом друг с другом, разговариваем о наших мечтах и надеждах, - приводит People слова вратаря Харрис. - В этом году мы собираемся пожениться. У нее большие и красивые глаза. Невероятные, как у тигра.

Харрис сделал предложение Кригер в сентябре прошлого года во время пикника. В 2015 году обе футболистки стали чемпионками мира вместе со сборной США. Сейчас они играют за команду "Орландо Прайд".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ali Krieger (@alikrieger) 27 Ноя 2018 в 12:46 PST

 

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