Англичанка Броунз названа футболисткой года ФИФА

Англичанка Люис Броунз из «Манчестер Сити» выиграла награду лучшей футболистки года по версии ФИФА. В шорт-листе она опередила датчанку Перниллу Хардер из «Челси» и француженку Венди Ренар из «Лиона».

Первую половину года Броунз провела в «Лионе», с которым в третий раз подряд выиграла чемпионат Франции и Лигу чемпионов, а также второй раз подряд — Кубок Франции. Летом она перешла в «Манчестер Сити» и успела взять Кубок Англии.

Броунз второй раз подряд попала в шорт лист лучших футболисток года. В 2019 году она заняла третье место.

Позднее будет также вручена награда лучшему футболисту ФИФА. На нее претендуют Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Лионель Месси.