Американская футболистка отказалась преклонить колено и поддержать Black Lives Matter

Голкипер американского клуба «Норт Каролина Каридж» Саманта Мерфи перед матчем с «Потрленд Торнс» отказалась преклонить колено. В отличие от ее партнеров по команде, она продолжила стоять при исполнении гимна США.

Футболисты преклоняют колено перед матчами в поддержку движения Black Lives Matter. Оно возникло после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания его полицейским.

Эпизод с Мерфи не попал в обзор матча, также его нет на сайтах клубов либо страницах в соцсетях. Фото было опубликовано в интернете. По информации на данный момент, клуб не применял никаких санкций к футболистке.