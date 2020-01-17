Украинский клуб расторг контракт с игроком за посещение России

Украинский клуб «Агробизнес», выступающий во втором по силе дивизионе страны, расторг контракт с игроком Игорем Сикорским. Причиной стало его посещение России.

— Жаль, но сегодня футбол — это политика, — отмечается в сообщении клуба. -Когда на Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается.

Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом благодаря защитникам Украины, сохраняющим на Украине мирную жизнь.

В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли. ФК «Агробизнес» считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба. Футбольный клуб «Агробизнес» в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским.