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УЕФА осудил проявление расизм в отношении Тайсона на матче чемпионата Украины

16:18
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Футболист «Шахтера» Тайсон показал неприличный жест болельщикам из-за проявления расизма в его отношении по ходу матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского «Динамо» (1:0). Игрок был удален, а матч на время был прерван.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил любое проявление дискриминации, в том числе расизма, сообщает РБК.

— Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации, — говорится в заявлении УЕФА.

Расизм на Украине. Игроку «Шахтера» ухали, он в ответ показал средний палец фанатам

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5dc958029a79475c717d4f96?ruid=UET9B106/nMkyOqAA0VNAg==

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