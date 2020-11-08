У киевского «Динамо» 13 случаев заражения коронавирусом перед матчем с «Шахтером»
Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский сдал положительный тест на коронавирус, сообщает портал «Динамомания».
26-летний полузащитник стал 13-м игроком, который пропустит дерби с «Шахтером». Ранее стало известно, что игру пропустят Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Владислав Супряга, Богдан Леднев и Владимир Шепелев.
Матч 9-го тура УПЛ «Динамо» — «Шахтер» состоится сегодня. Начало — в 20.30 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.