"Шахтер" обыграл "Зарю" благодаря голу Мораеса

В матче 22-го тура чемпионата Украины "Шахтер" выиграл у "Зари" (1:0). Единственный мяч на 25-й минуте забил Жуниор Мораес. Донецкий клуб лидирует в чемпионате, имея в активе 57 очков. На 10 очков меньше у киевского "Динамо", у которого игра в запасе.

В другом матче "Александрия" на выезде обыграла "Черноморец" (3:0). Российский форвард одесского клуба Василий Павлов вышел на замену на 78-й минуте.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

22-й тур

"Черноморец" - "Александрия" - 0:3 (0:3)

Голы: Ситало, 9, 38, Бабогло 32

"Заря" - "Шахтер" - 0:1 (0:1)

Гол: Мораес, 25.

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