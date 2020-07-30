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Мирча Луческу: «Шахтер» — это уже история. Я должен идти вперед»

12:35
Мирча Луческу. Фото AFP
Мирча Луческу. Фото AFP
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу сказал, что рад вернутся в украинский футбол. Вчера румынскому специалисту исполнилось 75 лет

«Я очень внимательно слушал слова президента клуба, — сказал Луческу на своей презентации. — Мы говорим больше о болельщиках, отношении, а мы должны больше говорить о футболе. Очень рад вернуться на Украину, желаю, чтобы мы все перешли через этот порог.

Я соскучился по вам, надеюсь, что и вы по мне. «Шахтер» для меня - это сумасшедшая история, но это история. Это уже прошло. Я профессиональный тренер. Чувства чувствами, но я должен идти вперед».

Ранее фанаты киевского «Динамо» и ветераны команды выразили несогласие с назначением румынского специалиста, который долгое время работал с «Шахтером». Ранее он также тренировал «Зенит».

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