Мирча Луческу: «Когда показывают Лигу чемпионов, смотрю футбол. Когда украинский чемпионат — фильмы»
21:04
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Вацко Light» прошел блиц-опрос.
— Капитан: Тимощук или Срна?
— Срна. С ним я работал значительно дольше. Он смог адаптироваться к моему стилю.
— Блюдо: карбонара или борщ?
— Борщ!
— Красное вино или виски?
— Красное вино.
— Свободный вечер: художественный фильм или футбольный матч?
— Когда Лига чемпионов, то футбольный матч. А когда показывают украинскую премьер-лигу — включаю художественный фильм.
— Выиграть чемпионат мира или Лигу чемпионов?
— Все-таки чемпионат мира. Его ты можешь выиграть один раз в жизни, а ЛЧ — хоть каждый год, как Зидан.
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