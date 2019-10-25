Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Вацко Light» прошел блиц-опрос.

— Капитан: Тимощук или Срна?

— Срна. С ним я работал значительно дольше. Он смог адаптироваться к моему стилю.

— Блюдо: карбонара или борщ?

— Борщ!

— Красное вино или виски?

— Красное вино.

— Свободный вечер: художественный фильм или футбольный матч?

— Когда Лига чемпионов, то футбольный матч. А когда показывают украинскую премьер-лигу — включаю художественный фильм.

— Выиграть чемпионат мира или Лигу чемпионов?

— Все-таки чемпионат мира. Его ты можешь выиграть один раз в жизни, а ЛЧ — хоть каждый год, как Зидан.