Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением по поводу Луческу

Киевское «Динамо» опубликовало на странице клуба в Facebook официальное заявление по поводу ситуации с новым главным тренером команды Мирчей Луческу. В понедельник сообщалось, что 74-летний румынский специалист покинет команду, несмотря на то, что возглавил ее четырьмя днями ранее.

— На страницы румынской прессы попал текст письма, который Мирча Луческу адресовал лично Игорю Суркису еще в прошлую субботу, 25 июля, — говорится в заявлении. — Сопровождая электронное послание телефонным звонком, господин Луческу акцентировал в разговоре с президентом «Динамо» на том, что не хотел бы своим присутствием в команде создать любые проблемы семьи Суркисов. Поэтому, находясь под неизгладимым впечатлением от реакции части киевских болельщиков и СМИ в связи с его приглашением в «Динамо», Мирча вынужден был поделиться с Игорем Михайловичем некоторыми сомнениями.

Кроме задушевной беседы, Игорь Суркис в тот же день ответил господину Луческу таким же личным посланием в эпистолярном жанре. На что, в свою очередь, Мирча тоже письменно заверил президента «Динамо» в том, что он готов принять этот вызов и приступить к работе уже во вторник, 28 июля.

К заявлению также прилагается переписка Суркиса и Луческу, в которой присутствует письмо румынского тренера, ранее опубликованное румынскими СМИ. В этом письме специалист говорит о том, что уходит из команды. Ниже приводится письмо Суркиса, в котором тот убеждает Луческу остаться в «Динамо».