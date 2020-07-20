Киевское «Динамо» сыграет в квалификации Лиги чемпионов

Завершился чемпионат Украины. По его итогам киевское «Динамо» получило право выступить в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В текущем сезоне команда не смогла преодолеть барьер группового раунда Лиги Европы.

Место киевлян могла занять «Заря», но в 32-м туре она не смогла обыграть «Десну» (1:1). «Заря» попала в групповой турнир Лиги Европы, «Десна» начнет свой путь с квалификации.

Чемпион Украины «Шахтер» попал в групповой турнир Лиги чемпионов. В текущем сезоне «горняки» заняли третье место на групповом этапе. В первом матче 1/8 финала Лиги Европы они обыграли «Вольфсбург» (2:1).