Киевское "Динамо" отказалось продавать Цыганкова в "Наполи"

Киевское "Динамо" отказалось продавать "Наполи" полузащитника Виктора Цыганкова, информирует Football.ua. Итальянский клуб хотел приобрести 21-летнего хавбека за 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к Цыганкову других европейских топ-клубов, в частности, "Ливерпуля", "Баварии" и "Тоттенхэма".
Цыганков выступает за "Динамо" всю карьерц – с 2013 года. Его контракт рассчитан до 2023 года.
В этом сезоне Цыганков провел 30 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.
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