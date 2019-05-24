Киевское "Динамо" отказалось продавать Цыганкова в "Наполи"

Киевское "Динамо" отказалось продавать "Наполи" полузащитника Виктора Цыганкова, информирует Football.ua. Итальянский клуб хотел приобрести 21-летнего хавбека за 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Цыганкову других европейских топ-клубов, в частности, "Ливерпуля", "Баварии" и "Тоттенхэма".

Цыганков выступает за "Динамо" всю карьерц – с 2013 года. Его контракт рассчитан до 2023 года.

В этом сезоне Цыганков провел 30 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.