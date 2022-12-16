Соломатин о выступлении за украинский клуб «Оболонь»: «Периодически слышал слово «москаль»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Соломатин в интервью «СЭ» рассказал о выступлении за украинский клуб «Оболонь».

— Вы, кстати, выступали на Украине за «Оболонь». Сейчас такое даже представить невозможно.

— Да, я был первым легионером в истории клуба. И поехал туда, чтобы стать свободным агентом. А для этого требовалось покинуть нашу лигу.

— Как к вам относились?

— Ну, процентов 30, скажем так, не очень тепло. В чем это проявлялось? Ну это не самая богатая команда. И я мог позволить себе чуть больше, чем остальные ребята. Может, зависть или что-то другое сказывалось, но я периодически слышал слово «москаль».