Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Украина

Сегодня, 17:15

Соломатин о выступлении за украинский клуб «Оболонь»: «Периодически слышал слово «москаль»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Андрей Соломатин в интервью «СЭ» рассказал о выступлении за украинский клуб «Оболонь».

— Вы, кстати, выступали на Украине за «Оболонь». Сейчас такое даже представить невозможно.

— Да, я был первым легионером в истории клуба. И поехал туда, чтобы стать свободным агентом. А для этого требовалось покинуть нашу лигу.

— Как к вам относились?

— Ну, процентов 30, скажем так, не очень тепло. В чем это проявлялось? Ну это не самая богатая команда. И я мог позволить себе чуть больше, чем остальные ребята. Может, зависть или что-то другое сказывалось, но я периодически слышал слово «москаль».

Андрей Соломатин
Футбол
1
Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе
Великий Мистер Хоккей. Легенда, которую скоро обгонит Овечкин
Посылка со взрывным устройством была отправлена главе Русского дома в ЦАР из Того
ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом на ЧМ-2022
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что происходит с дорогами в Самаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СМИ: украинская ассоциации футбола внесла залог в почти 270 тысяч долларов за Павелко
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости