ФИФА и УЕФА предупредили Украинскую ассоциацию футбола о возможном лишении членства

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предупредили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) о возможном лишении членства в организациях в случае влияния третьих сторон на управление делами, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента УАФ Олега Протасова.

По данным источника, ФИФА и УЕФА направили в УАФ совместное письмо, в котором выразили обеспокоенность по поводу возможного давления, оказываемого на членов УАФ в преддверии внеочередного исполкома организации 20 декабря. На заседании планировалось обсудить легитимность полномочий президента УАФ Андрея Павелко.

Также организации напомнили, что УАФ должна осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон. Любые нарушения могут привести к приостановлению членства в международных организациях в соответствии со ст. 16 устава ФИФА и ст. 9 устава УЕФА. ФИФА и УЕФА призвали украинскую ассоциацию разрешить ситуацию и дальше информировать о ходе событий.

Ранее Павелко был помещен под арест Печерским судом Киева по обвинению в хищении средств, однако вышел под залог в размере почти 270 тысяч долларов, сумма была выплачена УАФ.

В начале декабря Запорожская областная ассоциация футбола выдвинула экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко на пост президента УАФ.