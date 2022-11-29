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СМИ: украинская ассоциации футбола внесла залог в почти 270 тысяч долларов за Павелко

Анна Горшкова
Корреспондент
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Украинская ассоциации футбола (УАФ) внесла залог в размере 9,88 миллионов гривен (почти 270 тысяч долларов) за президента организации Андрея Павелко, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

29 ноября стало известно, что Павелко арестован решением суда на два месяца. В отношении него было возбуждено уголовное дело из-за строительства завода по производству искусственной травы. УАФ назвала обвинения умышленной фальсификацией.

«К сожалению, суд не прислушался к нашим аргументам и принял решение об аресте с возможностью внесения залога. Залог уже уплачен. Он уплачен УАФ. Сейчас завершаются юридические процедуры по подтверждению платежа. И надеемся, что вскоре Павелко появится в офисе УАФ и продолжит выполнение своих обязанностей», — приводит ТАСС слова юриста УАФ Дениса Бугая.

47-летний Павелко возглавляет УАФ с марта 2015 года. Он неоднократно призывал ФИФА и УЕФА лишить членства Российский футбольный союз.

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Источник: ТАСС
Футбол
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СМИ: глава Украинской ассоциации футбола Павелко арестован на два месяца
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