Александр Алиев: «Жена говорила: «Сделаю все, чтобы испортить твою карьеру»

Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Алиев рассказал об отношениях с бывшей женой Татьяной. Они жили в браке с 2007 по 2016 год.

— Когда моя жена выходила из подъезда, мне сразу докладывали, что она выехала, — сказал Алиев в интверью Youtoube-каналу «ЖВЛ». — Я был в каком-то заведении, она приезжает, меня там уже нет. У меня любовниц не было никогда. Я уходил от жены, она бежала за мной, начинала когтями, ногтями.

Все от чего идет? От того, что она ничем не занималась, от безделья. Даже когда я зарабатывал большие деньги, надо было чем-то заниматься. Если у тебя дома порядок, значит, у тебя на работе будет порядок. У меня дома порядка не было. Конечно, начинал и чуть-чуть выпивать, все это выходило, выходило. Начал уже не в основе играть, потом даже в заявку не попадал, в аренду ушел. Жена мне говорила: «Я тебе сделаю все, чтобы испортить твою карьеру». Этого она добилась.