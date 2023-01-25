В РФС отреагировали на решение о переносе Суперкубка-2023 из Казани в Афины

В Службе коммуникаций РФС прокомментировали «СЭ» решение УЕФА перенести матч за Суперкубок-2023 из Казани в Афины.

«Решение о переносе встречи за Суперкубок УЕФА из Казани на фоне отстранения наших клубов и сборных команд от международных соревнований было ожидаемым и не не имеет никакого отношения к спорту. У Казани огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности. В настоящий момент наши усилия сосредоточены на возвращении российского футбола в международную систему соревнований», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Решение о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА 2023 года было принято 2 марта 2020 года на заседании исполкома организации в Амстердаме. 25 февраля 2022 года УЕФА принял решение о переносе финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.

Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет 16 августа.