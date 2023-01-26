Минспорт Татарстана и РФС обсудят вопрос получения компенсации за отмену Суперкубка УЕФА

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что министерство и РФС на следующей неделе обсудят возможность обращения в УЕФА с целью получения компенсации за отмену матча за Суперкубок-2023.

25 января исполком УЕФА принял решение о переносе игры из Казани в Афины.

«Решение, пусть и не очень приятное, принято. Мы до последнего верили, что будет немного другой коленкор, надеялись, что проведем в Казани на нашей арене шикарный матч, но его отправили из спортивной столицы России в спортивную Мекку, — приводит ТАСС слова Леонова. — Ребята как вернутся, выйдем на связь (представители РФС на этой неделе посетили штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне). Конечно, немного расстроились, потому что была надежда, что проведем турнир такого уровня. Это был бы большой праздник для всей нашей страны, Татарстана, Казани, но получилось, как есть».

«Проведем консультации с коллегами из РФС и примем совместное решение. Думаю, это произойдет в ближайшие дни — ребята вернутся на этой неделе, а в понедельник проведем консультации и по итогам сделаем какое-то заявление, если оно потребуется. Думаю, ничего сверхъестественного не произойдет — решение принято и не имеет обратного хода», — добавил Леонов.

Ранее УЕФА выплатил компенсацию за перенос финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга.