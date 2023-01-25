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Колосков — о переносе Суперкубка УЕФА из Казани: «Удивительно, что мы об этом до сих пор говорим»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» новость о решении перенести Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины.

«Отменили финал Лиги чемпионов, теперь — Суперкубок. Для меня удивительно, что мы об этом до сих пор говорим. Совершенно очевидно, что это решение вытекает из логики, которая сегодня есть в ФИФА и УЕФА. Думаю, что так поздно объявили, потому что не могли найти город, которым заменить Казань. Я буквально 10 дней назад смотрел на официальном сайте УЕФА место проведения Суперкубка, но там ничего не было», — сказал Колосков «СЭ».

Решение о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА 2023 года было принято 2 марта 2020 года на заседании исполкома организации в Амстердаме. 25 февраля 2022 года УЕФА принял решение о переносе финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.

Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
УЕФА
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Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года перенесли из Казани в Афины
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