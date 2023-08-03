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Суперкубок УЕФА: дата и соперники по матчу 2023 года

«Манчестер Сити» и «Севилья» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА 16 августа
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболист Юссеф Эн-Несири.
Юссеф Эн-Несири.
Фото AFP

16 августа, в среду, в греческом городе Пирей, «Манчестер Сити» и «Севилья» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА-2023.

Встреча пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис», начало — в 22.00 по московскому времени.

Изначально игра должна была пройти в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», но УЕФА перенес место проведения в связи с событиями на Украине.

В сезоне-2022/23 «Ман Сити» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы в финале турнира обыграла «Интер» со счетом 1:0. Единственный гол забил хавбек Родри.

«Севилья» в финале Лиги Европы победила в серии пенальти «Рому» (1:1, 5-4). Для испанской команды это рекордный седьмой титул турнира в истории.

Суперкубок УЕФА.
16 авг, 22:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Манчестер Сити
Севилья

Источник: https://www.sport-express.ru/football/uefa-supercup/
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
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