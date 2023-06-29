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Сегодня, 17:43

УЕФА изменил формат проведения матча за Суперкубок

Ана Горшкова
Корреспондент
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил формат проведения матча за Суперкубок.

По новым правилам, в случае ничейного исхода по итогам основного времени команды для определения победителя будут пробивать серию пенальти. Формат с двумя дополнительными таймами по 15 минут отменен.

В матче за Суперкубок УЕФА-2023 встретятся победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и чемпион Лиги Европы «Севилья». Игра пройдет 16 августа в Афинах.

Суперкубок УЕФА был основан в 1972 году. Чаще всего трофей выигрывали «Барселона», «Реал» и «Милан» (по 5 трофеев у каждого). Действующим обладателем Суперкубка является мадридский клуб, который в 2022 году обыграл франкфуртский «Айнтрахт» (2:0).

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