В среду, 16 августа, в Афинах (Греция) победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с победителем Лиги Европы «Севильей» в рамках Суперкубка УЕФА-2023. Матч пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Напомним, что встреча должна была пройти в Казани. Исполнительный комитет УЕФА перенес матч из России в столицу Греции.

Видеотрансляцию «Манчестер Сити» — «Севилья» можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало прямого эфира — 21.15 по московскому времени.

Для «МанСити» это уже второй финал турнира за две недели. 6 августа клуб из Манчестера проиграл в матче за Суперкубок Англии «Арсеналу» по пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1, пенальти — 4:1.