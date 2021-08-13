Сергей Карасев — о матче за Суперкубок УЕФА: «Нет слов. Только одно большое счастье»

Российский судья Сергей Карасев поделился эмоциями после работы на матче за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» (1:1; 6:5 — по пенальти).

«Друзья, нет слов. Только одно большое счастье», — написал Карасев в Instagram.

Вместе с Карасевым на матче «Челси» — «Вильярреал» работали россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин, которые были его ассистентами. Четвертый арбитр — Алексей Кульбаков из Белоруссии. Встреча проходила в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».