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Сергей Карасев — о матче за Суперкубок УЕФА: «Нет слов. Только одно большое счастье»

22:35
11 августа. Белфаст. «Челси» — «Вильярреал» — 1:1 (6:5 — по пен.). Рауль Альбиоль беседует с Сергеем Карасевым. Фото AFP
11 августа. Белфаст. «Челси» — «Вильярреал» — 1:1 (6:5 — по пен.). Рауль Альбиоль беседует с Сергеем Карасевым. Фото AFP
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Российский судья Сергей Карасев поделился эмоциями после работы на матче за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» (1:1; 6:5 — по пенальти).

«Друзья, нет слов. Только одно большое счастье», — написал Карасев в Instagram.

 

Вместе с Карасевым на матче «Челси» — «Вильярреал» работали россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин, которые были его ассистентами. Четвертый арбитр — Алексей Кульбаков из Белоруссии. Встреча проходила в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CShr6ojDSXx/

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Александр Кравченко все материалы автора

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