Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Суперкубок УЕФА

Клопп остался доволен судейством Суперкубка УЕФА

15 августа 2019, 02:58

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Челси»? в Суперкубке УЕФА похвалил судейскую бригаду. Главным арбитром встречи была француженка Стефани Фраппар.

— Я сказал им после матча, что если бы мы играли так, как они судили сегодня, то мы бы победили 6:0, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Они отлично справились с задачей. Это был исторический момент. Они наверняка ощущали груз ответственности, но они оставались спокойными и делали то, что должны были делать. Я очень уважаю Стефани Фраппар.

Ливерпуль — Челси

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2025638--liverpool-vs-chelsea/?iv=true

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир