Клопп остался доволен судейством Суперкубка УЕФА

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Челси»? в Суперкубке УЕФА похвалил судейскую бригаду. Главным арбитром встречи была француженка Стефани Фраппар.

— Я сказал им после матча, что если бы мы играли так, как они судили сегодня, то мы бы победили 6:0, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Они отлично справились с задачей. Это был исторический момент. Они наверняка ощущали груз ответственности, но они оставались спокойными и делали то, что должны были делать. Я очень уважаю Стефани Фраппар.