Павел Погребняк: «Поверил, что выиграем Кубок УЕФА, когда Тимощук сообщил о выходе из группы. Именно такие выскочки и выигрывают кубки»

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк в эфире «Зенит-ТВ» вспомнил, что происходило во время ответного матча 1/8 финала Кубка УЕФА-2007/08 с «Марселем» (2:0).

— Оба матча с «Марселем» пропускал из-за дисквалификации Дик Адвокат. Был полный стадион, уместно говорить о трибунах как о замене тренера?

— Как показала практика, вполне уместно. Как только пришел Дик, мы говорили: «Ты нам, главное, не мешай. С такими исполнителями сами справимся». Шучу, конечно, Адвоката не хватало, но и так можно побеждать.

— Кто солировал в раздевалке?

— У нас было много лидеров, так что подбадривали все друг друга.

— Вы как-то сказали, что отсутствие Адвоката не имеет значения — Аршавин все скажет.

— Не стоит сильно выделять Андрея. В той раздевалке было достаточно людей, которые могут что-то сказать. Радимов, Тимощук. Анюков? А он когда-то говорил? (Смеется.) Шучу. Саша тоже мог сказать. Слава Малафеев опять же. Словом, лидеров хватало.

— Вы той весной забивали в пяти матчах подряд. Набрали форму?

— Я весь розыгрыш ждал новый контракт просто (смеется).

— Второй гол был забит довольно поздно. Проскакивала мысль, что можете не пройти?

— Мы верили, что сможем дожать. У «Марселя» помню один момент, когда Слава нас выручил после удара Сиссе. Плюс, должен отметить выход Текке, который принял участие во втором голе.

— Вы тогда конкурировали именно с Текке. Как игралось в паре?

— Мы вместе провели не так много матчей. В основном он меня менял. Но если выходили вдвоем, играли неплохо. Он — хороший нападающий, тут не может быть вопросов. В его способностях никто не сомневался, его пас пяткой был очень хорош, оставалось только не промахнуться.

— Как в команде реагировали на выход Горшкова в центре защиты во Франции?

— Противостоять Сиссе, Вальбуэна... Даже Горшкову тяжело. Конечно, нужно играть там, куда тебя поставят. Были ошибки, но гол Аршавина скрасил ситуацию. Шансы оставались.

— Аршавин в интервью говорил, что вы намазываете черную игру на бутерброды для игроков «Зенита», так хорошо тогда выглядели. Адвокат же говорил, что у вас одна задача — Make pitch long («Сделать поле длиннее» — Прим. «СЭ»).

— Да, это его коронная фраза. Он мне говорил, чтобы я не опускался назад, стоял в середине и был в створе ворот. Других установок для меня не существовало. Для меня это было что-то новое, я привык опускаться, иногда даже мог создавать атаки. Но тогда привыкал к новой роли. Мне нужно было освобождать зоны полузащитникам, я был наконечником, все мячи летели ко мне, так что ответственность чувствовалась.

— Все игроки того состава называют разные моменты, когда они почувствовали шансы пройти далеко. Что вы почувствовали после победы над «Марселем» на «Петровском»?

— Моя вера в победу сформировалась в тот момент, когда мне позвонил Тимощук и сказал, что мы вышли из группы. Тогда я понял, что именно такие выскочки и выигрывают кубки.

Сегодня на сайте 2008.fc-zenit.ru можно посмотреть запись ответного матча 1/8 финала Кубка УЕФА-2008 между «Зенитом» и «Марселем». Начало трансляции в 20:00.