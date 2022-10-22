Венгерский журналист: «Интересно возродить дуэт Черчесова и Дзюбы, но «Ференцварош» не может позволить себе зарплату игрока»

Журналист Nemzeti Sport Ласло Борсос поделился мнением о возможном переходе в «Ференцварош» нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы.

«Было бы интересно возродить дуэт Станислава Черчесова и Артема Дзюбы с Чемпионата мира-2018. Однако венгерский клуб не может позволить себе этого футболиста из-за его зарплаты. Тем более, Черчесов уже не раз дал понять, что Дзюбы в «Ференцвароше» не будет, а все слухи останутся слухами.

Ни один венгерский клуб сейчас не может себе позволить российских игроков, и дело не в политике. У россиян высокие запросы по зарплате, которые наши команды не могут удовлетворить», — цитирует журналиста Sport24.

34-летний Дзюба этим летом подписал с турецким клубом однолетний контракт. В этом сезоне на его счету 5 матчей и 1 гол в составе «Аданы Демирспора».