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Венгерский журналист: «Интересно возродить дуэт Черчесова и Дзюбы, но «Ференцварош» не может позволить себе зарплату игрока»

Венгерский журналист поделился мнением о возможном переходе Дзюбы в «Ференцварош» Черчесова
Руслан Минаев
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Журналист Nemzeti Sport Ласло Борсос поделился мнением о возможном переходе в «Ференцварош» нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы.

«Было бы интересно возродить дуэт Станислава Черчесова и Артема Дзюбы с Чемпионата мира-2018. Однако венгерский клуб не может позволить себе этого футболиста из-за его зарплаты. Тем более, Черчесов уже не раз дал понять, что Дзюбы в «Ференцвароше» не будет, а все слухи останутся слухами.

Ни один венгерский клуб сейчас не может себе позволить российских игроков, и дело не в политике. У россиян высокие запросы по зарплате, которые наши команды не могут удовлетворить», — цитирует журналиста Sport24.

34-летний Дзюба этим летом подписал с турецким клубом однолетний контракт. В этом сезоне на его счету 5 матчей и 1 гол в составе «Аданы Демирспора».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-22-vengerskiy-zhurnalist-interesno-vozrodit-duet-cherchesova-i-dzyuby-no-ferentsvarosh-ne-potyanet-zarplatu-artema

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Артем Дзюба
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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