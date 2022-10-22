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Гол экс-полузащитника «Спартака» Фернанду помог «Антальяспору» обыграть «Истанбулспор». Кудряшов остался на скамейке запасных

«Антальяспор» без Кудряшова обыграл «Истанбулспор»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Антальяспор» выиграл у «Истанбулспора» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Турции. Стамбульская команда потерпела третье поражение подряд.

Голом в составе победителей отметился экс-полузащитник «Спартака» Фернанду. Российский защитник Федор Кудряшов провел всю встречу на скамейке запасных.

«Антальяспор» с 10-ю очками идет на 13-м месте в турнирной таблице суперлиги. «Истанбулспор» располагается на 16-й строчке — 8 очков.

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«Антальяспор» обыграл «Истанбулспор», Кудряшов остался в запасе
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